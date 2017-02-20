Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 20 февраля чешка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку, словачка Доминика Цибулкова — на восьмую, датчанка Каролина Возняцки — на девятую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 11-ю позицию. Её соотечественница Дарья Касаткина заняла 27-ю строчку.
Чемпионская гонка WТА. 20 февраля
1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030.
2 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 1370.
3 (2). Винус Уильямс (США) — 1331.
4 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010.
5 (5). Коко Вандевеге (США) — 835.
6 (6). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 670.
8 (14). Доминика Цибулкова (Словакия) — 655.
9 (8). Элина Свитолина (Украина) — 595.
9 (29). Каролина Возняцки (Дания) — 595.
11 (9). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 586.
…
13 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 495.
18 (15). Наталья Вихлянцева (Россия) — 442.
26 (44). Дарья Касаткина (Россия) — 320.
33 (40). Елена Веснина (Россия) — 287.
38 (41). Евгения Родина (Россия) — 244.
39 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 243.
49 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 207.
57 (56). Анна Блинкова (Россия) — 176.