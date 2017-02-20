Гоффен стал 10-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 20 февраля бельгиец Давид Гоффен впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 48-й позиции.
Рейтинг ATP. 20 февраля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 540.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695.
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 4930.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4730.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4115.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3410.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3375.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260.
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) – 3245.
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48 (48). Карен Хачанов (Россия) — 904…
61 (54). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…
64 (60). Даниил Медведев (Россия) — 779…
87 (87). Михаил Южный (Россия) – 631…
95 (85). Константин Кравчук (Россия) — 604.