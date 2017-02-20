Харрисон: я думал, что уже не смогу завоевать титул

Американский теннисист Райан Харрисон поделился эмоциями после завоевания своего первого титула на турнире ATP. В финале соревнований в Мемфисе он нанёс поражение Николозу Басилашвили из Грузии со счётом 6:1, 6:4.
«Победа на турнире всегда будет особенным событием, но ещё приятнее было завоевать титул на глазах людей, которые приехали из моего родного города и знают меня с пяти лет. Одержать победу перед своими друзьями, семьёй и людьми, которые видели, какую большую работу я проделал, — это нечто особенное.
Именно в Мемфисе я впервые увидел матч из профессионального тенниса. Навсегда запомню этот турнир. В концовке я дал волю эмоциям. У всех нас есть мечты и стремления. Что касается меня, то я хотел стать как можно более сильным игроком. Я думал, что уже не смогу завоевать титул. Это поразительно.
Не думаю, что во втором сете мне удалось хоть раз легко удержать свою подачу. Басилашвили демонстрировал отличный теннис. Он переигрывал меня в большей части второй партии, и я сумел отыграть много брейк-пойнтов и реализовать свой единственный шанс на приёме. Но так бывает в теннисе. Мне повезло отыграться в непростых ситуациях», — цитирует Харрисона официальный сайт тура.