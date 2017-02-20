Басилашвили: Харрисон просто невероятно сыграл на 12 брейк-пойнтах

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили поделился впечатлениями после поражения от американца Райана Харрисона в финале турнира в Мемфисе со счётом 1:6, 4:6.
«В первом сете я не мог найти свой ритм. Я играл недостаточно активно, много защищался. Райан отлично подавал на брейк-пойнтах. У меня было много шансов во втором сете, но мне не хватало энергии. Очень обидно, но нужно извлечь уроки из этого матча в преддверии следующих.
Райан просто невероятно сыграл на 12 брейк-пойнтах. Он заставлял меня выполнять множество ударов, что шло ему на пользу. В целом на этой неделе он играл очень хорошо», — цитирует Басилашвили официальный сайт тура.