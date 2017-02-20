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Эскобедо поднялся на восьмую строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — второй

20 февраля 2017, понедельник. 10:54. Теннис
Американец Эрнесто Эскобедо поднялся на восьмую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года, его соотечественник Тейлор Фритц — на девятую. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 20 февраля

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 340.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 205.
3 (3). Ноа Рубин (США) — 165.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 159.
5 (5). Чхун Хён (Южная Корея) — 157.
6 (6). Омар Джасика (Австралия) — 135.
7 (7). Фрэнсис Тиафо (США) — 111.
8 (10). Эрнесто Эскобедо (США) — 97.
9 (12). Тейлор Фритц (США) — 90.
10 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 84.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Медведев Тейлор Фритц
Новости. Теннис
20 февраля 2017, понедельник
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19 февраля 2017, воскресенье
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