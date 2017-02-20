Пуиг и Мертенс вышли во второй круг турнира в Дубае

Пуэрториканка Моника Пуиг вышла во второй круг турнира в Дубае, одолев представительницу Казахстана Ярославу Шведову со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Олимпийская чемпионка 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету Ярославы 8 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в третий круг Пуиг поспорит с француженкой Каролин Гарсией (15).
В другом матче первого круга бельгийка Элисе Мертенс (Q) победила болгарку Цветану Пиронкову со счётом 6:3, 6:2 и встретится с Агнешкой Радваньской (4) из Польши.