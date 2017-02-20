Кузнецова: помощи от федерации в детстве у меня никогда не было

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала решение Александра Бублика выступать за сборную Казахстана и призналась, что молодым и перспективным игрокам в России не хватает финансирования.
«Почему Бублик сделал такой выбор, нужно спрашивать у самого Бублика. Если люди меняют гражданство, значит им тут не предоставляют условий. Но раньше никаких особых условий тоже не было. Я независимый игрок. То есть я играю на Кубке Федерации за Россию, когда меня приглашают. Да и то, сейчас я уже могу выбирать, принимать мне участие в этом турнире или нет, потому что я много лет там выступала, выиграла три Кубка Федерации. Сейчас я уже нахожусь не в юном возрасте и должна чуть фильтровать свой календарь. Но помощи от федерации в детстве у меня никогда не было. Думаю, что и сейчас ничего не изменилось. Просто сейчас это стало актуальной темой и люди уже не боятся переходить, так как уже не один человек перешёл. Хотелось бы, чтобы было какое-то финансирование для молодых и перспективных теннисистов», — цитирует Кузнецову «Фонтанка».