Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Донской переиграл Росола и стал шестым россиянином в основе турнира в Марселе

20 февраля 2017, понедельник. 18:13. Теннис
Россиянин Евгений Донской (3) пробился в основу турнира в Марселе, обыграв в финальном раунде квалификации чеха Лукаша Росола — 6:4, 7:6 (7:4).

Поединок продолжался ровно полтора часа. В активе Донского 9 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Также он допустил одну двойную ошибку. Росол выполнил 4 эйса, допустил 5 двойных и использовал 1 брейк-пойнт из 9. Отметим, что во втором сете Евгений не подал на матч при счёте 6:5, но затем с четвёртой попытки реализовал матчбол на тай-брейке.

Прошедших квалификацию теннисистов, включая Донского и Андрея Рублёва, распределят по основной сетке чуть позже.

Отметим, что в 1/16 турнира в итоге сыграют шесть россиян: Донской, Рублёв, а также Карен Хачанов, Андрей Кузнецов, Даниил Медведев и Михаил Южный.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Донской Лукаш Росол
Новости. Теннис
20 февраля 2017, понедельник
18:13 Донской переиграл Росола и стал шестым россиянином в основе турнира в Марселе
16:48 Конюх разгромила Чжан Шуай и сыграет со Стосур на турнире в Дубае
16:43 Александрова проиграла Векич в первом круге турнира в Будапеште
16:37 Кузнецова: помощи от федерации в детстве у меня никогда не было
15:32 Младенович и Дои вышли во второй круг турнира в Дубае
15:26 14 эйсов помогли Рублёву обыграть Монтаньеса в финале квалификации в Марселе
14:55 Блинкова вышла в основную сетку турнира в Будапеште
14:29 Первой соперницей Мугурусы на турнире в Дубае будет К. Бондаренко
13:59 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки в Дубае
13:51 Пэн Шуай разгромила Цуренко в первом круге турнира в Дубае
13:46 Павлюченкова и Янкович проиграли на старте турнира в Дубае в парном разряде
13:00 Путинцева проиграла Беллис на старте турнира в Дубае
12:56 Стосур: сейчас я больше уверена в своей игре
12:43 Пуиг и Мертенс вышли во второй круг турнира в Дубае
12:05 Бартель: матч с Кербер станет прекрасной проверкой для меня, терять мне нечего
11:23 Текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Южный в Марселе
11:20 Нисикори: к сожалению, я уступил в финале, но Долгополов играл лучше меня
10:54 Эскобедо поднялся на восьмую строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — второй
10:16 Басилашвили: Харрисон просто невероятно сыграл на 12 брейк-пойнтах
10:11 Харрисон: я думал, что уже не смогу завоевать титул
09:37 Димитров поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP
09:26 Габашвили проиграл Милоевичу в полуфинале челленджера в Темпе
09:26 Бэйкер и Мектич выиграли турнир в Мемфисе в парном разряде
09:21 Гоффен стал 10-й ракеткой мира
09:13 Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA
09:11 Павлюченкова поднялась на 22-ю позицию в рейтинге WTA
01:40 Долгополов: думаю, эту неделю можно назвать идеальной
01:26 Харрисон стал победителем турнира в Мемфисе и завоевал первый титул
00:38 Гоффен: в Роттердаме испытал много положительных эмоций
00:27 Блинкова обыграла Савиных в квалификации Будапешта, Куличкова выбыла
00:12 Цонга: в последнее время я приложил много усилий для возвращения на этот уровень
19 февраля 2017, воскресенье
23:27 Свитолина: моя основная цель — стать первой ракеткой мира
22:46 Бартель разгромила Янкович и вышла на Кербер, Кр. Плишкова победила Винчи
22:04 Долгополов победил Нисикори в Буэнос-Айресе, завоевав первый титул с 2012 года
20:14 Донской сыграет с Росолом за право выступить в основной сетке турнира в Марселе
19:52 Цонга переиграл Гоффена в финале турнира в Роттердаме
17:57 Павлюченкова проиграла Жабер на старте турнира в Дубае
17:50 Додиг и Гранольерс выиграли турнир в Роттердаме в парном разряде
15:57 Макарова сыграет с Цибулковой во втором круге турнира в Дубае
15:28 Басилашвили: мне очень нравится находиться на корте
14:55 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Жабер в Дубае
14:46 Рублёв одержал волевую победу над Сатралом на старте квалификации Марселя
14:31 Стосур и Гарсия вышли во второй круг турнира в Дубае
14:16 Нисикори: постараюсь восстановиться и побороться за титул
13:16 Харрисон: были моменты, когда думал, что больше не буду играть на таком уровне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+