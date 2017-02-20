Рублёв сыграет с Марченко, Донской — с Гомбошем в первом круге турнира в Марселе
20 февраля 2017, понедельник. 19:03.
Теннис
Стало известно распределение прошедших квалификацию теннисистов по сетке турнира в Марселе
. Россиянин Андрей Рублёв
в первом круге сыграет с украинцем Ильёй Марченко, а в случае успеха выйдет на француза Жо-Вильфрида Цонгу. Другой российский теннисист, Евгений Донской
, встретится со словаком Норбертом Гомбошем, который также прошёл через квалификацию. Наконец, украинец Сергей Стаховский сыграет с чехом Иржи Веселы, а затем может выйти на француза Гаэля Монфиса.