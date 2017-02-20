Южный переиграл Циципаса в первом круге турнира в Марселе

Россиянин Михаил Южный одержал победу над греком Стефаносом Циципасом (WC) в первом круге турнира в Марселе — 6:1, 4:6, 7:5.
Поединок продолжался 2 часа 11 минут. Циципас выполнил 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Южного 3 подачи навылет, 7 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге Михаил сыграет либо с Ришаром Гаске, либо с Робином Хасе.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Южный — Циципас в Марселе.