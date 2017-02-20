Возняцки победила Касаткину в стартовом раунде турнира в Дубае

Датчанка Каролина Возняцки обыграла россиянку Дарью Касаткину в первом круге турнира в Дубае — 6:2, 7:5.
На победу Каролина затратила ровно полтора часа. Она выполнила один эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. У Дарьи аналогичные показатели на подаче, а процент реализации брейк-пойнтов ниже — 2 из 4.
Во втором раунде Возняцки сыграет со швейцаркой Викторией Голубич.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки в Дубае.