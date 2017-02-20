Федерер поднялся на гору с кубком Australian Open и сыграл в теннис с Гриллсом
20 февраля 2017, понедельник. 22:31.
Теннис
Швейцарец Роджер Федерер
, отдыхающий после победы на Australian Open 2017, поднял кубок Нормана Брукса, вручаемый за этот триумф, на одну из швейцарских гор. Федерер выложил в своём «твиттере» несколько сделанных в горах фотографий, признавшись, что всегда хотел поднять кубок на вершину швейцарской горы, а также что он до сих пор находится на седьмом небе от счастья. Кроме того, Федерер сыграл в пинг-понг и в теннис с известным британским телеведущим и путешественником Беар Гриллсом
, который назвал Роджера «скромным, весёлым, семейным человеком».