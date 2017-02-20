Тарпищев: Джокович может стать первым в 2017-м, а Шараповой нужно больше времени

Президент Федерации тенниса Россииоценил вероятность возвращенияна первую строчку в текущем сезоне.«Я не согласен с теми, кто считает, что у Джоковича наступил спад. Для меня Новак по-прежнему первый. Он умеет делать многое, на что не способны другие игроки. Если он вернёт себе былые скорость передвижения и уровень физической готовности, то уже через несколько месяцев вновь будет на своём лучшем уровне. Думаю, ему стоит не играть слишком много турниров, тщательнее выбирать, где выступать. Не знаю, как он тренируется, но к составлению календаря выступлений ему надо подходить осторожно.Возможно ли, что к концу этого сезона первыми в мире будут Джокович и? Джокович определённо может вернуться на вершину, у него есть всё необходимое для этого. А Марии понадобится больше времени, чтобы подняться наверх», — сказал Тарпищев в интервью Vecernje Novosti.