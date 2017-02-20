Дель Потро: если проведу 20 турниров, будет шанс приблизиться к топ-игрокам

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро рассказал о своей подготовке в затянувшееся межсезонье и ожиданиях от 2017 года. Напомним, дель Потро не выходил на корт после победного финала Кубка Дэвиса—2016.
«Это межсезонье отличалось от предыдущего, потому что я был здоров и заранее знал 80% турниров, на которых сыграю. В этот раз во время подготовки я пробовал различные новые вещи, например йогу. Я чувствую, что подхожу к Делрэй Бич в хорошей форме, и надеюсь, что меня хватит на весь сезон.
В 2016-м я сыграл всего 12 турниров и вернулся в топ-40. Если в этом году я смогу провести около 20 турниров, то у меня будет шанс подняться в рейтинге и приблизиться к топ-игрокам», — приводит слова дель Потро Tennis World USA.