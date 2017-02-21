Карбальес-Баэна разгромил Соузу на старте турнира в Рио-де-Жанейро

Португалец(8) проиграл в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро испанцу(Q). Встреча завершилась поражением 8-го сеянного со счётом 3:6, 1:6.Матч продолжался 66 минут. Карбальес-Баэна подал навылет 1 раз и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Кроме того, испанец за всю игру отдал лишь 4 розыгрыша на своей подаче. На счету Соузы 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.За выход в четвертьфинал турнира Карбальес-Баэна сыграет с норвежцем Каспером Руудом (WC).