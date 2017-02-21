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Карбальес-Баэна разгромил Соузу на старте турнира в Рио-де-Жанейро

21 февраля 2017, вторник. 05:08. Теннис
Португалец Жоау Соуза (8) проиграл в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро испанцу Роберто Карбальесу-Баэне (Q). Встреча завершилась поражением 8-го сеянного со счётом 3:6, 1:6.

Матч продолжался 66 минут. Карбальес-Баэна подал навылет 1 раз и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Кроме того, испанец за всю игру отдал лишь 4 розыгрыша на своей подаче. На счету Соузы 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира Карбальес-Баэна сыграет с норвежцем Каспером Руудом (WC).
Рио-де-Жанейро 2017 . 1-й круг
21 февраля 2017 года, вторник. 02:30 МСК
Роберто
Карбальес-Баэна
Жоау
Соуза
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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