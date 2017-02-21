Возняцки: у Касаткиной впереди великолепная карьера

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в первом круге турнира в Дубае со счётом 6:2, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи со швейцаркой Викторией Голубич.
«Я знала, что матч будет непростым. Дарья старается часто менять темп игры. У неё отличные руки. Она прекрасно подаёт. Мне было важно действовать в своей манере и стараться ускорять темп игры. Я осталась довольна победой. Условия здесь более быстрые, чем в Дохе. Полёт мяча контролировать нелегко.
Я не знала, как смогу начать матч, но осталась удовлетворена своими действиями. Хотя на некоторых подачах мяч летел непредсказуемо. Нужно адаптироваться к этому перед следующим матчем.
Я смотрела игру Касаткиной на прошлой неделе во время паузы из-за дождя в моём матче. Я подумала: „Боже, она так молода!“ Помню, когда мне было 19, я думала, что уже взрослая. У Касаткиной впереди великолепная карьера.
Я побеждала здесь в 2011 году, несколько раз выходила в полуфинал и в целом провела немало отличных матчей в Дубае. Мне всегда приятно возвращаться сюда. Мне было очень жаль пропустить этот турнир в прошлом году из-за травмы, но от этого возвращение получилось ещё приятнее.
Что касается Голубич, то я увидела её имя в концовке прошлого года. Кажется, она играла в финале. Это я запомнила. Я знаю, как она выглядит, но ничего о её игре не знаю. Нужно будет изучить ряд её матчей и подготовиться к встрече», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.