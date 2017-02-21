Пуиг: моя главная цель на этот год — быть счастливой

Пуэрториканка Моника Пуиг, обыгравшая в первом круге турнира в Дубае представительницу Казахстана Ярославу Шведову со счётом 6:3, 4:6, 6:4, рассказала о главной задаче на нынешний сезон.
«Моя главная цель на этот год — быть счастливой. Несмотря на то что я победила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, было немало моментов в конце года, которыми я осталась недовольна. Я демонстрировала не очень хорошие результаты и стала обращать слишком большое внимание на критику. У меня началась небольшая депрессия. Сейчас я хочу делать то, что люблю. Если же я не буду счастлива, то зачем делать это?» — цитирует Пуиг официальный сайт тура.