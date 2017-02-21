Риске: нам с Вандевеге не повезло попасть друг на друга в первом круге

Американка Элисон Риске поделилась впечатлениями после победы над своей соотечественницей Коко Вандевеге в первом круге турнира в Дубае со счётом 6:4, 6:4.
«Играть со своей подругой непросто, особенно учитывая, что мы только провели свою лучшую неделю в Кубке Федерации. Нам не повезло попасть друг на друга в первом круге. Но всё равно важно сосредоточиться на себе, так как сейчас немало американок входит в топ-группу. Мы все дружим, или, по крайней мере, мне так кажется. Мы будет обыгрывать друг друга неделю за неделей. Нужно к этому привыкать.
Принимать подачи Коко непросто. Во втором сете она стала находить свой ритм. Если бы я упустила ситуацию из-под контроля, то всё могло измениться. Я горжусь тем, что оставалась в игре, диктовала условия на корте и не позволила сопернице отыграться», — цитирует Риске официальный сайт тура.