Младенович: наши матчи с Плишковой всегда превращаются в упорные сражения

Француженка Кристина Младенович прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Дубае над чешкой Катержиной Синяковой со счётом 6:3, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с ещё одной представительницей Чехии Каролиной Плишковой.
«Это был очень сложный матч. Кажется, мы находимся рядом в рейтинге, и раньше я её не побеждала. Если судить по счёту, то победа кажется лёгкой, но мы провели на корте полтора часа. Я осталась довольна своей игрой и очень рада возвращению в Дубай. У меня остались прекрасные воспоминания после завоевания титула здесь в парном разряде в прошлом году. В Дубае я чувствую себя как дома. Я переехала сюда пару лет назад, и мне здесь всё нравится.
Каролина — моя хорошая подруга. Наши матчи всегда превращаются в упорные сражения. Например, в финале Кубка Федерации, думаю, мы играли четыре часа. Все знают Кару, она сейчас в ударе. На минувшей неделе она выиграла свой второй титул в сезоне. Конечно, матч будет тяжёлым, но я постараюсь подготовиться как можно лучше. Плишкова только победила в Дохе, она сейчас прекрасно себя чувствует. Условия в Дубае также ей подходят. Мне же нужно будет играть лучше, чем сегодня», — цитирует Младенович официальный сайт тура.