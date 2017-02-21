Шафаржова: на тай-брейке я действовала агрессивно, заставив Линетт ошибаться

Чешка Люси Шафаржова поделилась впечатлениями после победы над представительницей Польши Магдой Линетт на старте турнира в Будапеште со счётом 6:0, 5:7, 7:6 (7:4) и оценила свою следующую соперницу — Се Шувэй из Китайского Тайбэя.
«Я очень хорошо играла до счёта 3:1 во втором сете, а затем провела пару геймов расхлябанно. Магда набрала ход и отлично провела концовку партии. Она прекрасно подавала и оказывала давление на меня. Я старалась бороться, играть мощно, в своей манере, и ждать свои шансы. Я очень рада, что победила на тай-брейке. Я хорошо подавала и действовала агрессивно, заставив соперницу ошибаться.
Что касается матча с Се Шувэй, то, кажется, мы уже пару раз встречались. Она непростая соперница, которая любит менять скорость ударов, часто используя резаные и укороченные удары. С нетерпением жду этого матча.
Мне очень нравится Будапешт. Я выступала здесь, ещё когда турнир проводился летом. Сейчас турнир впервые проходит в зале, и меня впечатлила инфраструктура. Всё прекрасно организовано. Рада находиться здесь», — цитирует Шафаржову официальный сайт тура.