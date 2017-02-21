Веснина вышла в третий круг турнира в Дубае, обыграв Дои

Россиянка Елена Веснина (8) вышла в третий круг турнира в Дубае, обыграв японку Мисаки Дои со счётом 6:2, 7:5. Олимпийская чемпионка 2016 года трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Дои ни одного эйса и 2 брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Дои — Веснина в Дубае.
За выход в четвертьфинал Веснина поспорит с победительницей матча Саманта Стосур (Австралия, 12) — Ана Конюх (Хорватия).