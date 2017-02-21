Лу Яньсюнь: при счёте 4:6, 0:3 терять мне было нечего

Представитель Китайского Тайбэя Лу Яньсюнь рассказал, как ему удалось переломить ход матча с американцем Бьорном Фрэтэнджело в первом круге турнира в Делрэй-Бич. Лу уступал со счётом 4:6, 0:3, но сумел одержать итоговую победу — 4:6, 7:5, 6:4.
«Поначалу мне было очень нелегко. Я попробовал изменить свой план на игру, стал чаще выходить к сетке и оказывать больше давления на соперника. Терять мне было нечего. Я постарался начать играть по-другому и следил за реакцией Бьорна. У меня всё получилось», — цитирует Лу Яньсюня официальный сайт тура.