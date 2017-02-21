Блинкова одержала волевую победу над Броэди на старте турнира в Будапеште

Россиянка Анна Блинкова (Q) пробилась во второй круг турнира в Будапеште, одолев британку Наоми Броэди со счётом 3:6, 6:4, 6:3. 18-летняя россиянка дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Наоми 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Броэди — Блинкова в Будапеште.
За выход в четвертьфинал Блинкова поспорит с победительницей матча Тимя Бабош (Венгрия, 1) — Ипек Сойлу (Турция, WC).