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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

12 эйсов помогли Макаровой одолеть Цибулкову во втором круге турнира в Дубае

21 февраля 2017, вторник. 14:08. Теннис
Россиянка Екатерина Макарова пробилась в третий круг турнира в Дубае, одолев словачку Доминику Цибулкову (3) со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Олимпийская чемпионка 2016 года 12 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Доминики 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Макарова в Дубае.

За выход в четвертьфинал Макарова поспорит с победительницей матча Лорен Дэвис (США) — Кристина Плишкова (Чехия).
Дубай 2017 . 2-й круг
21 февраля 2017 года, вторник. 11:50 МСК
Доминика
Цибулкова
Екатерина
Макарова
2:6 6:4 2:6

Дубай 2017 . 2-й круг
21 февраля 2017 года, вторник. 11:55 МСК
Катрин
Беллис
Лаура
Зигемунд
7:5 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Доминика Цибулкова Екатерина Макарова
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