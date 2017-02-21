12 эйсов помогли Макаровой одолеть Цибулкову во втором круге турнира в Дубае

Россиянка Екатерина Макарова пробилась в третий круг турнира в Дубае, одолев словачку Доминику Цибулкову (3) со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Олимпийская чемпионка 2016 года 12 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Доминики 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Макарова в Дубае.
За выход в четвертьфинал Макарова поспорит с победительницей матча Лорен Дэвис (США) — Кристина Плишкова (Чехия).