Макарова: верила, что могу обыграть Цибулкову, и это помогло победить

Россиянка Екатерина Макарова, переигравшая во втором круге турнира в Дубае словачку Доминику Цибулкову со счётом 6:2, 4:6, 6:2, прокомментировала достигнутый успех.
«Это был отличный, очень тяжёлый матч. Доминика — сложная соперница. Мы только что играли с ней на Открытом чемпионате Австралии. Я очень рада, что впервые за девять лет выиграла здесь матч на центральном корте. Я хорошо начала матч, но знаю, что Доми — невероятный боец, который всегда борется до конца.
Вторая партия получилась неровной, было много подъёмов и спадов в моей игре, так что я старалась оставаться спокойной. Даже проигрывая 0:2 в третьем сете, я верила, что могу обыграть её, и это помогло мне победить в этот раз. Я здорово подавала и в решающие моменты хорошо действовала на приёме. Когда я играю ближе к задней линии, то действую агрессивнее, чем когда стою далеко», — приводит слова Макаровой официальный сайт WТА.