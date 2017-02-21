Радваньска: в моих силах вновь завоевать трофей в Дубае

Полька Агнешка Радваньска, переигравшая во втором круге турнира в Дубае бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:3, 6:2, прокомментировала ход встречи.
«Матч с кем-то, с кем ты никогда ранее не играл, всегда вызов, потому что не знаешь, чего ожидать. Я не очень хорошо начала матч, но в целом я очень рада победе в двух сетах в своём первом поединке. Были трудные условия, дул ветер, так что играть было непросто, но я надеюсь, что с каждым матчем буду играть всё лучше.
Всегда здорово возвращаться туда, где ты добивалась успеха. Думаю, в моих силах вновь завоевать трофей в Дубае», — приводит слова Радваньской официальный сайт WТА.