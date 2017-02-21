Шарапова выступит на выставочном турнире в Мадриде 4 мая

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова примет участие в выставочном турнире в Мадриде, который пройдёт 4 мая, сообщает Sporting Life. И в мужской, и в женской части соревнований выступят по восемь игроков, а каждый матч будет состоять из одного тай-брейка до 10 очков. Помимо Шараповой участие в мероприятии подтвердили японец Кей Нисикори и испанец Фелисьяно Лопес.
Напомним, что 15-месячная дисквалификация Марии за нарушение антидопинговых правил истекает 26 апреля. В этот же день она проведёт матч первого круга турнира в Штутгарте.