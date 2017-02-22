Кербер: матч с Пуиг в Дубае будет отличаться от финала Олимпиады

Немка Анжелика Кербер оценила свою игру в матче второго круга турнира в Дубае с соотечественницей Моной Бартель, в котором она победила со счётом 6:4, 6:3, а также поделилась ожиданиями от встречи с пуэрториканкой Моникой Пуиг, которой она уступила в финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
«Играть с немками всегда тяжело, но я очень довольна своей игрой по сравнению с турниром в Дохе. Здорово провести такой хороший матч после нескольких не очень удачных дней, тем более что в последнее время я чувствовала себя не лучшим образом. Эта победа придаст мне уверенности. Теперь я знаю, что вновь могу побеждать.
Что касается матча с Пуиг, то я думаю, что это будет абсолютно другой матч. Моника играет очень агрессивно и является опасной соперницей. Я просто выйду на корт и буду стараться показать свой лучший теннис. Вряд ли я буду вспоминать тот матч в Рио-де-Жанейро. Тогда она сыграла великолепно и провела один из лучших матчей в карьере», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.