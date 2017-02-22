Макарова: против нас ополчился весь мир, но русские — самый сильный народ в мире

Российская теннисисткапосле победы во втором круге турнира в Дубае над словачкой Доминикой Цибулковой со счётом 6:2, 4:6, 6:2 высказала своё мнение по поводу скандалов вокруг российского спорта.«Думаю, тут дело не только в российских спортсменах. Против нас ополчился весь мир. Возможно, мы делаем какие-то нехорошие вещи, но спортсмены, которые не принимают допинг, не должны пропускать Олимпиаду.С русскими всегда что-то происходит. Но мы сражаемся. Думаю, что мы — самый сильный народ в мире. Нам всегда приходится выживать, и поэтому мы очень крепки», — сказала Макарова.