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Дель Потро: думаю, мне удалось показать хороший теннис в первой же игре

22 февраля 2017, среда. 09:16. Теннис
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро поделился впечатлениями после победы в матче первого круга турнира в Делрэй-Бич над Кевином Андерсоном из ЮАР со счётом 6:4, 6:4. Для уроженца Тандиля это был первый матч сезона.

«Нелегко было показать хороший теннис в первой же игре, но, думаю, я справился. Я сумел спастись в первом гейме на своей подаче, а затем стал подавать гораздо лучше. Также я стал лучше чувствовать мяч. Для подобных условий мы смогли продемонстрировать отличный теннис. Даже когда ты не чувствуешь себя готовым на 100%, самое главное — постараться победить. У меня это получилось.

Думаю, я хорошо выполнял резаные удары, но в целом могу прибавить в игре с бэкхенда. Для первой игры всё было нормально, но нужно продолжать работать и искать пути для выполнения ударов навылет с бэкхенда.

Удар с форхенда был эффективен, но я могу выполнять его лучше. Я допустил несколько простых ошибок в этом компоненте, но, к счастью, не в решающие моменты. Когда я уверен в этом ударе, то могу выполнять кроссы и точно бить по линии. Я могу направлять мячи, куда захочу, но пока не с бэкхенда. Над этим нужно потрудиться», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Кевин Андерсон Хуан-Мартин дель Потро
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