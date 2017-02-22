Дель Потро: думаю, мне удалось показать хороший теннис в первой же игре

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро поделился впечатлениями после победы в матче первого круга турнира в Делрэй-Бич над Кевином Андерсоном из ЮАР со счётом 6:4, 6:4. Для уроженца Тандиля это был первый матч сезона.
«Нелегко было показать хороший теннис в первой же игре, но, думаю, я справился. Я сумел спастись в первом гейме на своей подаче, а затем стал подавать гораздо лучше. Также я стал лучше чувствовать мяч. Для подобных условий мы смогли продемонстрировать отличный теннис. Даже когда ты не чувствуешь себя готовым на 100%, самое главное — постараться победить. У меня это получилось.
Думаю, я хорошо выполнял резаные удары, но в целом могу прибавить в игре с бэкхенда. Для первой игры всё было нормально, но нужно продолжать работать и искать пути для выполнения ударов навылет с бэкхенда.
Удар с форхенда был эффективен, но я могу выполнять его лучше. Я допустил несколько простых ошибок в этом компоненте, но, к счастью, не в решающие моменты. Когда я уверен в этом ударе, то могу выполнять кроссы и точно бить по линии. Я могу направлять мячи, куда захочу, но пока не с бэкхенда. Над этим нужно потрудиться», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.