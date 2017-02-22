Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЧЕМПИОНОВ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Макарова в трёх сетах проиграла Дэвис в 1/8 финала турнира в Дубае

22 февраля 2017, среда. 12:15. Теннис
Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае, проиграв американке Лорен Дэвис со счётом 6:4, 1:6, 3:6. 28-летняя уроженка Москвы трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Лорен 2 эйса, 8 двойных ошибок и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Дэвис в Дубае.

За выход в полуфинал Дэвис поспорит с победительницей матча Кристина Макхэйл (США) — Элина Свитолина (Украина, 7).
Дубай 2017 . 3-й круг
22 февраля 2017 года, среда. 10:10 МСК
Екатерина
Макарова
Лорен
Дэвис
6:4 1:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Макарова
Новости. Теннис
22 февраля 2017, среда
12:15 Макарова в трёх сетах проиграла Дэвис в 1/8 финала турнира в Дубае
12:04 На турнире в Москве был сыгран самый длинный тай-брейк в женском теннисе
11:32 Янг: выиграв первый сет в матче с Карловичем, я смог расслабиться
11:29 Сок: в этом году я чувствую себя увереннее
10:59 Раонич: я должен быть очень рад такому результату матча со Смычеком
10:43 Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Пуиг в Дубае
10:33 Басилашвили: жаль, что Хаас не прошёл дальше, но это теннис
10:01 Хаас: обидно, когда ты так близок к победе, но не выигрываешь
09:53 Нисикори: в матче с Беллуччи я не чувствовал мяч
09:50 Андерсон: несколько розыгрышей в матче с дель Потро я провёл расхлябанно
09:29 Текстовая онлайн-трансляция матча Конюх — Веснина в Дубае
09:16 Дель Потро: думаю, мне удалось показать хороший теннис в первой же игре
09:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Дэвис в Дубае
09:05 Кравчук и Села проиграли в первом круге турнира в США в парном разряде
07:05 Дель Потро выиграл у Андерсона в первом круге турнира в Делрэй-Бич
05:14 Тим стартовал на турнире в Рио-де-Жанейро с победы над Типсаревичем
04:27 Басилашвили одержал волевую победу над Хаасом на старте турнира в Делрэй-Бич
03:10 Нисикори проиграл Беллуччи, Феррер — Долгополову в первом круге в Рио-де-Жанейро
02:47 Фоньини победил Робредо, Рамос разгромил Робера на турнире в Рио-де-Жанейро
02:34 Карлович и Томич не смогли выйти во второй круг турнира в Делрэй-Бич
02:23 А. Зверев проиграл Маю на старте турнира в Марселе
02:17 Макарова: против нас ополчился весь мир, но русские — самый сильный народ в мире
00:14 Кербер: матч с Пуиг в Дубае будет отличаться от финала Олимпиады
21 февраля 2017, вторник
23:28 Шарапова выступит на выставочном турнире в Мадриде 4 мая
23:19 Гаске победил Хасе и сыграет с Южным во втором круге турнира в Марселе
23:13 Младенович: победа на турнире в Санкт-Петербурге придала мне уверенности
22:22 10 эйсов помогли Раоничу победить Смычека на соревнованиях в Делрэй Бич
21:54 Радваньска: в моих силах вновь завоевать трофей в Дубае
21:39 Кербер вышла в третий круг турнира в Дубае, где сыграет с Пуиг
21:31 Свитолина начала турнир в Дубае с победы над Чжэн Сайсай
20:57 Сок с победы стартовал на соревнованиях в Делрэй Бич
20:40 Кравчук уступил Джумхуру в первом круге турнира в Делрэй Бич
20:11 Мугуруса: ещё на турнире в Дохе почувствовала боль в левом ахилле
19:35 Макарова: верила, что могу обыграть Цибулкову, и это помогло победить
19:13 Шуай победила Стрыцову и встретится с Севастовой в 3-м круге турнира в ОАЭ
19:05 Стаховский стал первым соперником Монфиса на турнире в Марселе
18:17 Кар. Плишкова уступила Младенович во втором круге турнира в Дубае
17:47 Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Дубае в паре
17:27 Возняцки одолела Голубич и сыграет с К. Бондаренко в Дубае
17:14 Донской взял лишь 2 гейма в матче с Гомбошем в первом круге турнира в Марселе
16:44 Гёргес одолела Контавейт и встретится с Векич на турнире в Будапеште
16:29 Мугуруса снялась с матча с Бондаренко во втором круге турнира в Дубае
16:28 Дэвис одолела Кр. Плишкову и сыграет с Макаровой в Дубае
15:57 Федерер будет выступать по крайней мере до 38 лет
15:53 Рублёв в двух сетах проиграл Марченко в первом круге турнира в Марселе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+