Макарова в трёх сетах проиграла Дэвис в 1/8 финала турнира в Дубае

Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае, проиграв американке Лорен Дэвис со счётом 6:4, 1:6, 3:6. 28-летняя уроженка Москвы трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Лорен 2 эйса, 8 двойных ошибок и 6 брейков.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Дэвис в Дубае.
За выход в полуфинал Дэвис поспорит с победительницей матча Кристина Макхэйл (США) — Элина Свитолина (Украина, 7).