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23:08
Возняцки сыграет с Беллис в четвертьфинале турнира в Дубае
21:03
Гаске не пустил Южного в четвертьфинал турнира в Марселе
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Беллис обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
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Тим сразится со Шварцманом за выход в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро
23 февраля 2017, четверг. 04:16.
Теннис
Австриец
Доминик Тим
в матче 1/8 финала турнира в
Рио-де-Жанейро
(Бразилия) выиграл у серба
Душана Лайовича
со счётом 6:2, 7:5.
Следующим соперником Тима будет аргентинец Диего Шварцман, обыгравший своего соотечественника Федерико Дельбониса.
Рио-де-Жанейро 2017 . 2-й круг
23 февраля 2017 года, четверг. 02:30 МСК
Душан
Лайович
Доминик
Тим
Источник:
«Чемпионат»
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Доминик Тим
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Новости. Теннис
23 февраля 2017, четверг
04:16
Тим сразится со Шварцманом за выход в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро
02:59
Рамос в двух сетах победил Фоньини на пути в 1/4 финала турнира в Рио-де-Жанейро
00:42
Шварцман обыграл Дельбониса и вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро
00:14
16 эйсов помогли Пуи выйти в четвертьфинал турнира в Марселе
22 февраля 2017, среда
23:08
Возняцки сыграет с Беллис в четвертьфинале турнира в Дубае
22:44
Кирьос обыграл Жазири и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
21:03
Гаске не пустил Южного в четвертьфинал турнира в Марселе
20:31
Беллис обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
20:21
Немка Бек за час вышла в четвертьфинал на турнире в Будапеште
19:17
Симон обыграл Беннето и первым вышел в четвертьфинал в Марселе
18:49
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16:40
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Свитолина одержала волевую победу над Макхэйл на турнире в Дубае
15:33
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15:19
Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
15:13
Дэвис: довольна тем, как смогла собраться после проигрыша ряда геймов подряд
13:52
Ван Цян обыграла Младенович и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
13:46
Веснина уступила Конюх в третьем круге турнира в Дубае
13:33
Касаткина и Бегу проиграли во втором круге турнира в Дубае в парном разряде
13:17
Текстовая онлайн-трансляция матча Южный — Гаске в Марселе
12:15
Макарова в трёх сетах проиграла Дэвис в 1/8 финала турнира в Дубае
12:04
На турнире в Москве был сыгран самый длинный тай-брейк в женском теннисе
11:32
Янг: выиграв первый сет в матче с Карловичем, я смог расслабиться
11:29
Сок: в этом году я чувствую себя увереннее
10:59
Раонич: я должен быть очень рад такому результату матча со Смычеком
10:43
Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Пуиг в Дубае
10:33
Басилашвили: жаль, что Хаас не прошёл дальше, но это теннис
10:01
Хаас: обидно, когда ты так близок к победе, но не выигрываешь
09:53
Нисикори: в матче с Беллуччи я не чувствовал мяч
09:50
Андерсон: несколько розыгрышей в матче с дель Потро я провёл расхлябанно
09:29
Текстовая онлайн-трансляция матча Конюх — Веснина в Дубае
09:16
Дель Потро: думаю, мне удалось показать хороший теннис в первой же игре
09:05
Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Дэвис в Дубае
09:05
Кравчук и Села проиграли в первом круге турнира в США в парном разряде
07:05
Дель Потро выиграл у Андерсона в первом круге турнира в Делрэй-Бич
05:14
Тим стартовал на турнире в Рио-де-Жанейро с победы над Типсаревичем
04:27
Басилашвили одержал волевую победу над Хаасом на старте турнира в Делрэй-Бич
03:10
Нисикори проиграл Беллуччи, Феррер — Долгополову в первом круге в Рио-де-Жанейро
02:47
Фоньини победил Робредо, Рамос разгромил Робера на турнире в Рио-де-Жанейро
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