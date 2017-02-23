Беллис: сейчас я точно демонстрирую свой лучший теннис

17-летняя американка Катрин Беллис поделилась эмоциями после победы в третьем круге турнира в Дубае над Агнешкой Радваньской из Польши со счётом 6:4, 2:6, 6:2.
«Это одни из самых приятных ощущений в моей жизни. Я очень рада такому результату матча. Я упорно трудилась, и, думаю, моя работа принесла результат. Сейчас я точно демонстрирую свой лучший теннис.
Во втором сете Агнешка стала играть немного лучше. Я же немного сдала, стараясь играть слишком активно. Я сказала себе, что нужно успокоиться и вернуться к своей привычной игре, как в первом сете.
С момента начала карьеры у меня были пару сказочных месяцев, но я понимала, что везти во всём мне не будет. Тем не менее пока всё складывается удачно для меня. Я наслаждаюсь игрой и тем опытом, который получаю», — цитирует Беллис официальный сайт тура.