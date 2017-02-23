Радваньска: в современном теннисе «лёгких сеток» или «открытых сеток» не бывает

Польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала поражение от 17-летней американки Катрин Беллис в третьем круге турнира в Дубае со счётом 4:6, 6:2, 2:6.
«С начала матча я чувствовала себя не очень хорошо. Я играла не лучшим образом, хотя пробовала на корте всё. Сегодня я сделала то, что могла. Мне было сложно контролировать мяч и искать углы. К тому же подача вообще не работала. В подобных упорных матчах эти вещи нужны. Когда этого нет, то уже с начала встречи ты испытываешь трудности, и это проблема. Мне было нелегко. Я сосредоточилась на своей игре, но сегодня я была недостаточно хороша.
Я никогда не думаю о сеяных или несеяных игроках. В современном теннисе „лёгких сеток“ или „открытых сеток“ не бывает. Может, это отличается от общепринятой точки зрения, но на корте ничего „открытого“ нет.
Беллис играла очень надёжно, стабильно. Она может проводить отличные розыгрыши с хорошей интенсивностью. Это здорово для столь молодой теннисистки. Сегодня она была лучше», — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.