Бабош: сезон получается непростым для меня

Венгерка Тимя Бабош поделилась эмоциями после победы над Ипек Сойлу из Турции на старте турнира в Будапеште со счётом 6:3, 6:2 и призналась, что сезон для неё получается непростым.
«Я очень рада выступать дома. Это особенный турнир для меня. Я очень мотивированна. Рада, что смогла одержать свою первую победу. Здесь так много болельщиков. Ощущения просто потрясающие. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе в одиночном и парном разрядах, и зрителей будет всё больше.
Сезон получается непростым для меня. Я смогла прибавить только на турнире в Санкт-Петербурге, хотя мне противостояло немало теннисисток из топ-30. В этом сезоне я проиграла несколько трёхсетовых матчей в упорной борьбе. Но мне помогло участие в Кубке Федерации. Я сыграла очень стабильно, обыграла соперниц из топ-30 и стала чувствовать себя лучше», — цитирует Бабош официальный сайт тура.