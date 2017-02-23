Шафаржова: приятно играть на турнире, который проходит недалеко от твоего дома

Вторая сеяная на турнире в Будапеште чешка Люси Шафаржова призналась, что очень рада принимать участие в этих соревнованиях. Во втором круге она разгромила Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:2, 6:1.
«Всегда приятно принимать участие в турнирах, которые проводятся недалеко от твоего дома, так что друзья и члены семьи могут приехать и поддержать тебя. На этой неделе здесь также семья моего тренера и его маленькие дети. Это мои друзья. Всё это очень здорово. Я наслаждаюсь выступлением в Будапеште», — цитирует Шафаржову официальный сайт тура.