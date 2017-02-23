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Медведев: по ходу матча с Пэром я слишком много нервничал

23 февраля 2017, четверг. 12:53. Теннис
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Марселе над хозяином кортов Бенуа Пэром со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:4).

«Это был очень тяжёлый матч. Я так рад победе, потому что у меня получалось не всё. В первых двух сетах я не демонстрировал своего лучшего тенниса и допускал много невынужденных ошибок. Мне нужно было продолжать сражаться.

По ходу матча я слишком много нервничал, именно поэтому проиграл первый сет и уступал во втором. В итоге мне всё же удалось прибавить и заиграть стабильнее. В третьем сете я начал показывать отличную игру, особенно на тай-брейке», — цитирует Медведева официальный сайт тура.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Бенуа Пэр Даниил Медведев
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