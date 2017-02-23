Кирьос: я обожаю играть в Марселе и очень рад вернуться сюда

Третий сеяный австралиец Ник Кирьос поделился впечатлениями после победы во втором круге над Малека Жазири из Туниса со счётом 6:4, 6:2.
«Australian Open сложился непросто для меня, так что я с нетерпением ждал этих соревнований. Именно в Марселе я выиграл свой первый титул на турнирах ATP. У меня остались прекрасные воспоминания об этом корте. Зрители здесь всегда великолепны. Я обожаю играть в Марселе и очень рад вернуться сюда.
Состав участников турнира очень силён. Здесь много игроков, которые могут завоевать титул. Мне следует двигаться вперёд шаг за шагом. Посмотрим, удастся ли мне вновь выйти в финал», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.