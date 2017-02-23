Севастова: я очень довольна тем, как провела последний гейм. Это было здорово

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал турнира в Дубае. В четвертьфинале она обыграла китаянку Ван Цян со счётом 6:4, 7:5. За выход в финал 26-летняя уроженка Лиепаи поспорит с победительницей матча Каролина Возняцки (Дания, 10) — Катрин Беллис (США, LD).
«Я очень довольна тем, как провела последний гейм. Это было здорово. Теперь я буду следить за матчем Возняцки — Беллис. Катрин вчера сыграла изумительно, а у Каролины идеальные показатели в матчах со мной. Посмотрим, с кем мне предстоит сыграть завтра», — цитирует Севастову официальный сайт тура.