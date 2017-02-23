Свитолина: постараюсь подойти к полуфиналу в полной готовности

Украинка Элина Свитолина, переигравшая в четвертьфинале турнира в Дубае американку Лорен Дэвис со счётом 6:0, 6:4, прокомментировала достигнутый успех.
«Я предполагала, что Лорен вернётся в игру после первого сета, потому что она сильная теннисистка. Я просто старалась оставаться спокойной и позитивной. Думаю, это помогло мне добиться успеха в концовке.
Что касается соперницы по полуфиналу, то я играла и с Кербер, и с Конюх. Думаю, это будет интересный матч. Постараюсь как следует восстановиться, чтобы подойти к полуфиналу в полной готовности», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА.