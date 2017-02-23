Возняцки: Беллис нужно было сыграть очень хорошо, чтобы одолеть меня

Датчанка Каролина Возняцки, переигравшая в четвертьфинале турнира в Дубае американку Катрин Беллис со счётом 6:3, 6:2, прокомментировала ход встречи.
«Я сама была на месте Катрин, когда была молодой и подающей надежды. Мне было важно оставаться позитивной и играть в свой теннис. Я всё время обозначала своё присутствие на корте, оказывала на соперницу давление и старалась не давать ей зарабатывать лёгкие очки. Ей нужно было бы сыграть на очень высоком уровне, чтобы обыграть меня, потому что я ничего не отдавала просто так.
Что касается предстоящего матча с Севастовой, то она любит варьировать игру. Уверена, что она будет стараться не дать мне играть в моём любимом ритме. Сейчас я очень рада, что вновь дошла до полуфинала здесь. Надеюсь, в полуфинале я тоже покажу хороший теннис», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.