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Кербер: в матче со Свитолиной наверняка будет много розыгрышей

23 февраля 2017, четверг. 23:09. Теннис
Немка Анжелика Кербер, переигравшая в четвертьфинале турнира в Дубае хорватку Ану Конюх со счётом 6:3, 6:2, поделилась впечатлениями от победы.

«Я очень довольна этой победой, потому что Ана сложная соперница. В матчах с ней необходимо не терять концентрацию до последнего розыгрыша, так что я рада, что выиграла в двух партиях.

Что касается матча со Свитолиной, то это будет ещё один трудный поединок. Думаю, нам предстоит провести много розыгрышей. Я должна действовать агрессивно, примерно так, как в последние несколько дней. Мне надо быть полностью сосредоточенной на своей игре, на правильном ритме. Я буду наслаждаться игрой на центральном корте и, конечно, постараюсь одержать победу», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Анжелика Кербер Элина Свитолина
Новости. Теннис
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