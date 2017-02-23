Кербер: в матче со Свитолиной наверняка будет много розыгрышей

Немка Анжелика Кербер, переигравшая в четвертьфинале турнира в Дубае хорватку Ану Конюх со счётом 6:3, 6:2, поделилась впечатлениями от победы.
«Я очень довольна этой победой, потому что Ана сложная соперница. В матчах с ней необходимо не терять концентрацию до последнего розыгрыша, так что я рада, что выиграла в двух партиях.
Что касается матча со Свитолиной, то это будет ещё один трудный поединок. Думаю, нам предстоит провести много розыгрышей. Я должна действовать агрессивно, примерно так, как в последние несколько дней. Мне надо быть полностью сосредоточенной на своей игре, на правильном ритме. Я буду наслаждаться игрой на центральном корте и, конечно, постараюсь одержать победу», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.