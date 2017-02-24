Федерер: в глубине души была мысль о завершении карьеры после победы в Мельбурне

18-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарецответил, задумывался ли он о завершении карьеры после триумфа в финале Australian Open-2017.«Честно говоря, в глубине души у меня была такая мысль. Но радость от победы была настолько большой, что я решил не делать этого. Я посмотрел на свою команду, которая была вне себя от радости и буквально прыгала от счастья. Я делал перерыв не для того, чтобы вернуться на один турнир, а чтобы играть ещё несколько лет. Я понимаю людей, которые считают, что это был идеальный момент, чтобы уйти. Но я по-прежнему очень люблю теннис и чувствую, что ещё могу отдать что-то», — приводит слова Федерера New York Times.