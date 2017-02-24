Виттёфт: я сохраняла спокойствие и направляла мячи под бэкхенд Фалькони

Немка Карина Виттёфт прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Будапеште над американкой Ириной Фалькони со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
«Это был довольно непростой матч. Я уже дважды встречалась с Ириной. Мне было не очень комфортно противостоять её стилю игры. Но сегодня я справилась. Я сохраняла спокойствие, старалась сосредоточиться на собственной игре и направляла мячи ей под бэкхенд. Очень рада выходу в четвертьфинал. С нетерпением жду следующего матча», — цитирует Виттёфт официальный сайт тура.