Дель Потро: Куэрри будет фаворитом в нашем матче

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился впечатлениями после победы над боснийцем Дамиром Джумхуром во втором круге турнира в Делрэй-Бич со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 и оценил своего следующего соперника — американца Сэма Куэрри.
«Это был очень трудный матч. Дамир очень быстро играл на задней линии, а я не мог найти места, чтобы выполнять удары навылет с форхенда. В концовке матча у меня появились шансы, и я ими воспользовался. Думаю, в третьем сете я показал свою лучшую игру.
Соперник всё время старался направлять мячи мне под бэкхенд и выходил к сетке, когда я выполнял резаные удары. Он действовал умно, но в концовке я был более активен на задней линии, а в важные моменты выходил к сетке. Это и определило исход встречи.
Матч с Куэрри будет совершенно другим. Он подаёт так же мощно, как я, и быстро играет на задней линии. Он будет фаворитом, так как в прошлый раз победил меня на этом турнире. К тому же в рейтинге он располагается выше», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.