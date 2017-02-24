Куэрри: в матче с дель Потро мне нужно будет прибавить

Американец Сэм Куэрри прокомментировал победу во втором круге турнира в Делрэй-Бич над своим соотечественником Джаредом Доналдсоном со счётом 6:2, 6:3 и поделился ожиданиями от встречи с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.
«На протяжении всей встречи я выполнял удары свободно. Даже если я ошибаюсь, то всё равно продолжаю делать то же самое, если это правильное решение. Я много работал над этим в последние пару дней.
Рад, что дель Потро вернулся в тур. Сейчас он уже не том же уровне, что год назад. Мне нужно будет прибавить», — цитирует Куэрри официальный сайт тура.