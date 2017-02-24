Веснина и Макарова вышли в финал турнира в Дубае в парном разряде

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова (2) в полуфинале турнира в Дубае в парном разряде обыграли представительницу Индии Саню Мирзу и чешку Барбору Стрыцову (3) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Россиянки совершили 6 двойных ошибок и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 5 двойных ошибок 2 брейка.
В финале Елена и Екатерина сыграют с победительницами матча Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Ярослава Шведова (Казахстан, 5) — Андреа Главачкова (Чехия) / Пэн Шуай (Китай, 6).