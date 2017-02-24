Свитолина, в пятый раз обыграв Кербер, вышла в финал турнира в Дубае

Украинка Элина Свитолина (7) вышла в финал турнира в Дубае, обыграв в двух сетах полуфинального матча первую сеяную немку Анжелику Кербер со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. Свитолина 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Кербер 8 двойных ошибок и 5 брейков.
В финале Свитолина сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (10).
Взяв верх над Кербер, Свитолина выиграла 11-й матч подряд и гарантировала себе рекордное 11-е место в обновлённом рейтинге WTA. В случае победы на турнире в Дубае, она войдёт в топ-10. Эта победа стала для Свитолиной 11-й в карьере над соперницами из топ-10. Причём 5 раз украинка обыгрывала именно Кербер.