Карреньо-Буста на отказе Долгополова вышел в полуфинал в Рио-де-Жанейро

Испанец(4) стал полуфиналистом турнира в Рио-де-Жанейро. В четвертьфинальном матче он обыграл украинца. При счёте 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 1:0 в пользу испанца Александр отказался от продолжения борьбы.Поединок продолжался 1 час 52 минуты. На счету Карреньо-Бусты 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных- брейк-пойнта из 10. Долгополов подал навылет 5 раз, совершил 6 двойных ошибок и использовал 2 брейковых шанса из 6.За место в финале Карреньо-Буста сыграет с победителем пары Тьяго Монтейро (Бразилия) — Каспер Рууд (Норвегия, WC).