Возняцки: отлично провела эти две недели и могу по праву гордиться собой

Датчанка Каролина Возняцки, переигравшая в полуфинале турнира в Дубае латвийку Анастасию Севастову со счётом 6:3, 6:4, поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.
«Мне очень нравится возвращаться в Дубай и играть на этом корте. Это потрясающе, публика всегда невероятно поддерживает меня. Именно болельщики делают турнир в Дубае особенным для меня. Думаю, мы обе показали теннис хорошего качества, несмотря на дождь. Я очень рада, что вновь дошла до финала здесь.
Эти две недели были очень трудными, но складывались для меня хорошо. Я преодолела множество препятствий, прежде всего психологических, так что могу по праву гордиться собой», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.